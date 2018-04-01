Єгипет: чинний президент перемагає на виборах

Чинний президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, за попередніми даними, перемагає на виборах. Газета «Аль-Ахрам» повідомляла 29 березня, що він набрав майже 92 відсотки голосів.

Єдиним опонентом 63-річного ас-Сісі є маловідомий політик Муса Мустафа Муса, який підтримував переобрання чинного президента. Противники влади заявляли, що цей кандидат необхідний владі для створення видимості конкуренції.

Опозиція закликала бойкотувати вибори.

Голосування відбувалося впродовж трьох днів – з 26 до 28 березня. Офіційні результати мають оголосити 2 квітня.

У 2013 році на той час президент Єгипту Мухаммед Мурсі був усунений від влади внаслідок військового перевороту. Ас-Сісі тоді обіймав посади міністра оборони, голови Вищої ради Збройних сил, начальника Генерального штабу й головнокомандувача Збройних сил.

У 2014 році ас-Сісі обрали президентом. Його прихильники стверджують, що він відновив стабільність і безпеку в країні після років неспокою. Водночас критики звинувачують ас-Сісі в придушенні інакомислення та свободи ЗМІ.