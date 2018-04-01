Синоптик: в Україні завтра очікується похолодання, у Києві – до 7 градусів тепла

В Україні завтра, 2 квітня, очікується похолодання, у Києві – до 7 градусів тепла, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«У понеділок цей циклон з чарівним ім’ям Франциска піде на північ, проте його фронти встигнуть втягнути до себе холодне повітря і доставити його в Україну. Завтра вдень у західних областях буде в межах +3+6 градусів. На Півночі +5+8 градусів, у центрі +7+12. Південь і Схід отримають від Франциски +9+14 градусів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, на заході і сході очікуються дощі, на півночі, у центрі й на півдні –без істотних опадів.

У Києві 2 квітня похолодає до 7 градусів тепла.

«Із дня 3-го квітня чудова температура в усій Україні відновиться, опади підуть геть – наступний тиждень (окрім понеділка) аж до Великодня буде залитий сонцем, теплом та потріскуванням ніжних бруньок», – додає синоптик.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про підвищення рівнів води у водоймах.