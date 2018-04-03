«Нафтогаз» ініціює завершення опалювального сезону

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує «Київенерго» відключити опалення в центральному офісі НАК у Києві та закликає долучатися до таких дій інші установи.

«Ми попросили Київенерго відключити опалення у нашому офісі. Висловлюємо так повну довіру Гідрометцентру і зберігаємо спокій, гроші та газ. За бажання – приєднуйтесь!» – йдеться на сторінці «Нафтогазу» у Facebook.

Міський голова Києва Віталій Кличко наприкінці минулого тижня заявив, що «як тільки буде підвищення температури, ми однозначно говоритимемо про завершення опалювального сезону». «Ще раз хочу нагадати, що ми можемо припиняти подачу тепла, коли протягом трьох діб середня температура тримається не нижче ніж +8 градусів», – додав він.

Синоптики передбачають, що впродовж цього тижня в Києві та в Україні в цілому переважатиме тепла й сонячна погода, в окремі дні повітря прогріватиметься до +20, а вночі температура також залишатиметься плюсовою.