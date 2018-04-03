СБУ: затримали двох виконавців підриву польських поховань на Личаківському цвинтарі у Львові

Служба безпеки України заявляє, що співробітники спецслужби затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

«За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням біглого екс-президента під кураторством російських спецслужб», – повідомив голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, співробітники СБУ також нещодавно викрили «організоване угруповання, яке за вказівкою з Росії, здійснило акти вандалізму щодо об’єктів національно-культурної спадщини національних меншин у різних регіонах України».

Російська сторона цих заяв Грицака не коментувала.

Вночі 13 березня неподалік польського поховання на Личаківському цвинтарі у Львові стався вибух. Як повідомлялося, невідомі кинули предмет, який вибухнув (ймовірно, граната РГД -5).

На території музею-заповідника «Личаківський цвинтар» у Львові розміщені понад 300 тисяч поховань. Тут, зокрема, розташований Меморіал львівських орлят – польський військовий меморіал у Львові. На території поля почесних поховань є також могили загиблих на Майдані та в зоні АТО.