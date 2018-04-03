Фігурант «справи кримських диверсантів» вийшов на свободу

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов вийшов на свободу. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Сулейманов відбував покарання у колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися в анексований Крим.

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 10 серпня 2017 року визнав винним 28-річного Сулейманова в неправдивому повідомленні про акт тероризму, скоєний групою осіб за попередньою змовою. Його засудили до 1 року і 8 місяців колонії загального режиму і зобов'язали виплатити компенсацію за «збитки» – понад 3,5 мільйона рублів (близько 1,5 мільйона гривень – ред.).

У МЗС України засудили вирок Редвану Сулейманову і закликали російську владу припинити репресії проти кримських татар на півострові.

Сулейманова затримали 30 липня 2016 року у території аеропорту Сімферополя. 12 серпня ФСБ Росії розіслала російським ЗМІ відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий стверджує, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито йому поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі і в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

У Генштабі Збройних сил України заперечили заяву Федеральної служби Росії.