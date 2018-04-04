Суд відновив розгляд справи про держзраду Януковича

Оболонський районний суд Києва відновив розгляд справи екс-президента Віктора Януковича, обвинувачуваного в державній зраді.

Суд почав допит свідка сторони захисту Валерія Луговського. У ході засідання він заявив, що у лютому 2014 року був учасником акції «Стоп Майдан» у Маріїнському парку.

27 березня суд у зв’язку з неявкою адвокатів переніс судове засідання у цій справі.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.