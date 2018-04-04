Суд у справі про держзраду Януковича переніс судові дебати

Оболонський районний суд Києва переніс на 5 квітня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують в державній зраді.

У ході цього засідання суд має намір допитати двох експертів, про що клопотав захист.

Наступні засідання призначено на 11-12 і 18-19 квітня.

Крім того, суд переніс судові дебати, які були заплановані на 18-19 квітня, на 25-26 квітня.

27 березня суд у зв’язку з неявкою адвокатів переніс судове засідання у цій справі. Як заявив тоді головуючий суддя Владислав Дев’ятко, сторона захисту зірвала вже 11 судових засідань.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.