У Мінську почалося засідання ТКГ

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, повідомила у Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми.

«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», – написала Оліфер.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні 4 квітня заплановано обговорити питання звільнення заручників.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.