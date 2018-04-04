5 квітня щодо Савченко мають провести психофізіологічну експертизу – соратниця

5 квітня щодо позафракційного народного депутата Надії Савченко мають провести психофізіологічну експертизу із застосуванням поліграфа, повідомила заступник голови партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» Тетяна Проторченко у Facebook. Вона зазначила, що народного депутата мають доставити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на 10:00.

«Адвокати й досі не отримали матеріали провадження для ознайомлення, а тому не можуть ні проконтролювати, ні сформулювати питання для об'єктивного дослідження», – заявила Проторченко.

Правоохоронці наразі не коментували цю інформацію.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко, підозрюваній у плануванні теракту, запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. 29 березня апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.