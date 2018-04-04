Розведення сил в районі Станиці Луганської може відбутися 10 квітня – Оліфер

Розведення сил сторін конфлікту на Донбасі в районі Станиці Луганської на Луганщині може відбутися 10 квітня, повідомила речниця представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами засідання ТКГ у Мінську.

«Розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської може відбутися 10 квітня – за умови відсутності стрілянини на цій ділянці», – заявила Оліфер у Facebook.

Вона додала, що «на всіх рівнях» відбулося обговорення питання ремонтних робіт мостового переходу у Станиці Луганській.

«Українська сторона вчергове наголосила: ми підтримуємо проведення облаштування мосту, який би відповідав параметрам, затвердженим відповідними компетентними інстанціями. Ключовим у цьому контексті є гарантії безпеки для ремонтних бригад», – розповіла Оліфер.

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.