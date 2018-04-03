Кучма говорив із головою делегації МКЧХ про недотримання перемир’я на Донбасі – Оліфер

Представник України на переговорах у Мінську Тристоронньої контактної групи екс-президент Леонід Кучма провів зустріч із головою делегації Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Аланом Ешліманом, повідомила у Facebook речниця Кучми Дарина Оліфер.

«Під час зустрічі обговорили актуальні питання роботи підгрупи з гуманітарних питань та роботу МКЧХ в Україні. Детально обговорено проведення аварійно-ремонтних робіт моста в районі Станиці Луганської. Особливо Леонід Кучма висловив занепокоєння недотриманням Великоднього перемир’я з боку НЗФ ОРДЛО», – написала вона.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.