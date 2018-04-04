Трамп погодився залишити війська США в Сирії на «трохи довше» – Reuters

Президент США Дональд Трамп під час засідання своєї команди з питань національної безпеки погодився залишити війська США в Сирії на «трохи довше», повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації президента. Водночас Трамп не хоче, щоб американські солдати залишалися там упродовж довгого часу.

Посадовець розповів агентству, що президент хоче забезпечити поразку екстремістського угруповання «Ісламська держава» і закликає інші країни регіону допомогти забезпечити стабільність в Сирії. Він зазначив, що США не збираються «негайно відкликати» свої війська.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс 4 квітня заявила, що продовження американської військової присутності в Сирії не буде довготривалим. Вона назвала «Ісламську державу» «майже повністю зруйнованою».

4 квітня директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що Білий дім оголосить про своє рішення щодо військ в Сирії «відносно скоро».

Він додав, що 3 квітня Трамп взяв участь у «важливій дискусії» з командою з питань національної безпеки про зобов'язання США в Сирії.

Незадовго до цієї зустрічі Трамп заявив, що прагне «дуже швидко» ухвалити рішення про виведення американських військ із Сирії у зв’язку з практично повним завершенням своєї головної місії – перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Сполучені Штати розгорнули близько двох тисяч військовослужбовців у Сирії. Серед них є спецпідрозділи, які консультують та допомагають очолюваним курдами силам відвойовувати територію в «Ісламської держави».