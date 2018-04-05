У суді Херсона невідомі намагалися «відбити» у СБУ затриманого депутата з Євпаторії

У будівлі Херсонського міського суду 5 квітня, де відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу депутату підконтрольної Росії Євпаторійської міськради Сергію Осьмініну, сталася бійка, в результаті якої група невідомих осіб намагалася «відбити» затриманого у співробітників СБУ в АРК, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокат Осьмініна Павло Черненко заявляє, що до його підзахисного була застосована фізична сила під час інциденту. Так, за словами адвоката, Осьмініна намагалися вивести силою з будівлі суду проти його волі. Сам євпаторійський депутат стверджує, що тепер відчуває біль у шиї та спині, а дружина Сергія Осьмініна Галина демонструвала журналістам рани на ногах, сказавши, що проходила обстеження в лікарні після інциденту.

Інформацію про інцидент підтвердив представник президента України в АРК Борис Бабін.

Крим.Реалії намагаються зв'язатися з СБУ в АР Крим, щоб отримати коментар із приводу ситуації.

3 квітня співробітники Служби безпеки України затримали депутата підконтрольної Росії Євпаторійської міської ради анексованого Росією Криму за підозрою в причетності до анексії півострова.

У спецслужбі стверджують, що колишній депутат міськради Євпаторії в березні 2014 року брав участь у діяльності так званої «самооборони Криму». СБУ заявляє, що під час анексії Криму депутат «брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України».

Згідно з повідомленням прокуратури Автономної Республіки Крим, затриманому українськими силовиками 3 квітня на адмінкордоні з Кримом депутату підконтрольного Росії Євпаторійської міськради загрожує до 10 років в'язниці.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.