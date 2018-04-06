«Роскомнагляд» вимагає пояснити блокування російських сторінок у Facebook

«Роскомнагляд» відправив керівництву соціальної мережі Facebook запит із вимогою пояснити блокування російськомовних сторінок.

Російський регулятор назвав блокування продовженням «недружньої політики» щодо російських користувачів, яка ставить під сумнів їх своєчасне інформування про актуальні новини.

3 квітня найбільша в світі соціальна мережа, Facebook, заблокувала понад 270 сторінок російського «Агентства досліджень інтернету» (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.

Заблоковані сторінки працювали у рамках петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету» (IRA), яку називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори у США і Європі. Деякі зі сторінок належали російським медіа, але були під контролем IRA.