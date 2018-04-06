Нові сутички виникли на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази, де протестують сотні палестинців. Це сталося через тиждень після того, як внаслідок схожих сутичок загинули щонайменше 16 палестинців.

Протестувальники 6 квітня почали кидати каміння в ізраїльських солдатів і палили шини.

Ізраїльська армія заявила, що не дозволить прорвати паркан на кордоні. Військові на дії протестувальників відповіли сльозогінним газом, а також стріляли гумовими і бойовими кулями.

Міністерство охорони здоров’я в Газі заявило, що були поранені троє палестинців.

Протестувальники вимагають, щоб палестинські біженці могли повернутися до своїх будинків, звідки вони були змушені поїхати в 1948 році, коли був створений Ізраїль.

Водночас ізраїльська влада заявляє, що протести організувало угруповання «Хамас», яке керує Смугою Гази, щоб незаконно зайти на територію Ізраїлю і чинити там напади.

Нинішні протести менші за чисельністю, ніж ті, що були проведені тиждень тому, в яких взяли участь десятки тисяч людей.