У Росії щодо вчителя-поета, який підтримує Україну, відкрили вже 5-у справу

У Росії щодо колишнього учителя, поета, який пише вірші і про Україну, Олександра Бившева, відкрили вже п’яту кримінальну справу кримінальну справу, повідомляє російське видання «Медуза».

Три кримінальні справи щодо Бившева відкриті за вірші, які так чи інакше присвячені українській темі.

Як мовиться у повідомленні Слідчого комітету Росії, справу відкрили за «розпалювання ненависті або ворожнечі». За даними слідства, у вересні 2017 року на сайті «Орлец» опублікували «два вірші, в текстах яких містяться висловлювання зневажливого характеру щодо певної нації».

За даними «Медузи», йдеться про вірші «Російський дух» і «Могутня купка», присвячених несприятливій екологічній ситуації в Росії.

45-річний Олександр Бившев живе в селищі Кроми Орловської області Росії з літніми батьками, за якими доглядає. До серпня 2014 року він працював учителем німецької мови в середній школі, але після публікації в місцевій газеті вірша «Українським патріотам» його відсторонили від роботи, а колишні колеги та учні виступили проти нього в суді. Вірші «Українським патріотам» і «Українські повстанці», в яких Бившев засудив дії Росії щодо України, зокрема щодо Криму, визнали екстремістськими, самого поета внесли до російського федерального списку екстремістів і заблокували його банківські рахунки.

Влітку 2015 року Бившев у двох окремих судових справах був засуджений до 300 годин обов’язкових робіт за ці вірші за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – «розпалювання ненависті або ворожнечі» щодо групи осіб «росіяни». Працювати за фахом у школі йому заборонили.

Ще одна справа була порушена у 2017 року. Ознаки екстремізму слідчі побачили у вірші «На незалежність України», написаному ще навесні 2015 року (до засуджень через перші два вірші). Це, за словами Олександра Бившева, його відповідь на однойменний твір російського поета Йосипа Бродського, що має гостре антиукраїнське спрямування.

У лютому 2018 року щодо Бившева відкрили ще одну, четверту, справу за перешкоджання правосуддю і попередньому розслідуванню.