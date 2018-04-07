Семеро бойовиків здалися поліції Донеччини протягом останніх 10 днів – НПУ

Семеро бойовиків здалися поліції Донеччини протягом останніх 10 днів, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

«З початку року до поліції Донеччини здалися дев’ятеро бойовиків, більшість яких – на минулому тижні. Здебільшого це жителі підконтрольної Україні території, двоє – виїхали з окупованих міст, щоб розпочати нове життя у рамках закону», – повідомили в поліції.

У відомстві зазначили, що вік колишніх учасників незаконних збройних формувань – 22-46 років, серед них одна жінка.

«Набридло ховатися», «хочу додому», «хочу почати життя спочатку» – мотив у всіх майже однаковий», – заявили поліцейські.

Правоохоронці зазначили, що у 2018 році поліція оголосила про підозру 74 бойовикам.

Громадяни, які брали участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі, але не скоювали тяжких злочинів, згідно із законодавством, звільняються від кримінальної відповідальності.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.