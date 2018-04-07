Від початку «великоднього перемир’я» бойовики здійснили 230 обстрілів на Донбасі – штаб

Від початку встановленого з 30 березня «великоднього перемир’я» на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 230 обстрілів, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей й надалі продовжують суворо та неухильно дотримуватимуться заходів з підтримання всеосяжного, сталого і необмеженого припиненню вогню по всій лінії розмежування сторін», – повідомив прес-центр штабу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.