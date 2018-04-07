6 квітня бойовики здійснили 42 обстріли на Донбасі – штаб

6 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 42 обстріли на Донбасі, інформує штаб української воєнної операції в регіоні.

Згідно з повідомленням два українські військові зазнали поранення.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію у 23 обстрілах. В угрупованні «ЛНР» заявляють про чотири порушення режиму припинення вогню.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.