Дві українські авіакомпанії можуть позбавити сертифікатів через використання їхніх літаків у Сирії – ЗМІ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян доручив Державіаслужбі здійснити перевірку фактів, викладених в публікації агентства Reuters, щодо перевезення сирійською авіакомпанією Cham Wings російських найманців між Дамаском (Сирія) і Ростовом-на-Дону (Росія) і використання для цього літаків українських авіакомпаній «Хорс» (Khors Aircompany) і «Дарт» (Dart Airlines).

Про це повідомляють українські агенції новин, посилаючись на прес-службу Міністерства інфраструктури.

«Якщо за підсумками перевірки Державіаслужби інформація підтвердиться, Міністерство інфраструктури буде рекомендувати уряду і РНБО внести зазначені компанії і їхніх власників у санкційний список. Їх сертифікати будуть анульовані», – цитують агенції новин заяву пресслужби міністерства.

«За 14 місяців з 5 січня 2017 року авіакомпанія здійснила 51 політ з Дамаска й Латакії в Ростов і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів. Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію обвинуватили в доставці в Сирію бойовиків – союзників президента Башара Асада, зброї й спорядження для сирійської розвідки», – сказано в повідомленні міністерства з посиланням на розслідування агентства Reuters.

«За інформацією агентства, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися у парках близькосхідних компаній через мережу посередників та офшорів. Зокрема, 84 вживаних літаків виробництва Airbus і Boeing змогли придбати або орендувати компанії «Хорс» і «Дарт» (зареєстровані в Україні). З цих 84 літаків як мінімум 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії», – йдеться в повідомленні.

У 2017 році ці дві українські авіакомпанії потрапили під санкції США проти Ірану. Тоді Міністерство фінансів США заявило, що «Хорс» і «Дарт» винаймали свої літаки авіакомпаніям із Ірану, що перебувають під американськими санкціями, і тому зазнали покарання й самі.