Партія Орбана перемагає на виборах в Угорщині

Правий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «історичну» перемогу своєї партії «ФІДЕС» на загальнонаціональних виборах, що дає йому можливість утретє поспіль очолити уряд країни.

«Угорщина здобула велику перемогу... Ми створили для нас шанс захистити Угорщину», – сказав Орбан своїм прихильникам пізно ввечері 8 квітня, коли стали надходити перші результати голосування.

Після підрахунку 98,5% бюлетенів «ФІДЕС» мала майже 49% голосів, значно випередивши радикальну націоналістичну партію «Йоббік», яка набрала близько 20%.

Виборча система Угорщини передбачає перерозподіл між переможцями виборів голосів, поданих за партії, що не пройшли до парламенту. Це дає шанс «ФІДЕС» та її дрібнішим партнерам, християнським демократам, здобути більшість у дві третини голосів депутатів та отримати широкі повноваження.

Опозиційні партії висловили занепокоєння з приводу того, що такий результат дозволить автократичному Орбану проштовхнути конституційні зміни, продовжувати придушення громадянських активістів та посилити вплив на структуру державної влади.