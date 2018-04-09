У Росії вчителя Бившева засудили до 330 годин обов’язкових робіт за вірш про Україну

У Росії колишнього вчителя і поета Олександра Бившева засудили до 330 годин обов’язкових робіт за публікацію в соцмережі «ВКонтакте» вірша з назвою «На незалежність України», повідомляють російські ЗМІ.

Кромський районний суд Орловської області визнав Бившева винним статтею «розпалювання ненависті або ворожнечі».

Прокуратура просила для вчителя покарання – два з половиною роки колонії-поселення.

Як повідомляє видання «Грані.ру», в тексті вироку зазначено, що Бившев підтримував режим, який «встановлений в Україні після державного перевороту 2014 року». Сам поет назвав винесений йому вирок «свавіллям». Напередодні оголошення вироку Бившев на своїй сторінці в Facebook опублікував вірш з назвою «Проклятій богом Росії присвячується».

Справа була порушена у 2017 року. Ознаки екстремізму слідчі побачили у вірші «На незалежність України», написаному ще навесні 2015 року (до засуджень через перші два вірші). Це, за словами Олександра Бившева, його відповідь на однойменний твір російського поета Йосипа Бродського, що має гостре антиукраїнське спрямування.

Напередодні в Росії щодо Олександра Бившева відкрили вже п’яту кримінальну справу кримінальну справу – знову за статтею «розпалювання ненависті або ворожнечі».

Олександр Бившев живе в селищі Кроми Орловської області Росії з літніми батьками, за якими доглядає. До серпня 2014 року він працював учителем німецької мови в середній школі, але після публікації в місцевій газеті вірша «Українським патріотам» його відсторонили від роботи, а колишні колеги та учні виступили проти нього в суді. Вірші «Українським патріотам» і «Українські повстанці», в яких Бившев засудив дії Росії щодо України, зокрема щодо Криму, визнали екстремістськими, самого поета внесли до російського федерального списку екстремістів і заблокували його банківські рахунки. За ці вірші у 2015 році Бившева засудили засуджений до 300 годин обов’язкових робіт.