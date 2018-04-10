Бойовики здійснили 35 обстрілів, на Приазов’ї застосували заборонену зброю – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів, застосувавши на півдні Донеччини заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 міліметрів.

Зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли українські позиції поблизу Широкиного та Лебединського, а зі 120-міліметрових мінометів – двічі поблизу Водяного, ідеться в ранковому зведенні.

Штаб підтвердив оприлюднені ввечері 9 квітня дані про поранення трьох українських військових.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі увечері 9 квітня села Петрівське на південь від Донецька, а також околиць Ясинуватої, але зведених даних про добу бойовики ще не оприлюднили. В угрупованні «ЛНР» ще також не інформували про бойові дії 9 квітня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.