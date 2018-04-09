Троє українських військових зазнали поранень на Донбасі – штаб

Троє українських військових зазнали поранень унаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції.

За словами українських військових, від початку доби і до 18:00 бойовики здійснили 18 обстрілів.

Бойовики «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про обстріли з боку Збройних сил України.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.