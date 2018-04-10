Моряки «Норда» після допиту можуть «поїхати, куди їм треба» – прокурор Удовиченко

Членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд» 10 квітня чекають як свідків на допит, повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко в ефірі «1+1».

«Вони викликані до слідчих як свідки, після чого зможуть поїхати, куди їм треба», – сказав Удовиченко.

Упродовж минулого й на початку цього тижня моряки з окупованого Росією Криму кілька разів намагалися залишити контрольовану урядом України територію. У деяких із цих спроб їм намагалися допомогти російські дипломати.

Українські прикордонники в ніч на 9 квітня не пропустили членів екіпажу керченського судна «Норд» до окупованого Криму.

8 квітня в Державній прикордонній службі України повідомили, що припинили спробу російських дипломатів незаконно вивезти до Росії членів команди затриманого судна «Норд» через автомобільний пункт пропуску «Гоптівка», що на Харківщині. Вивезти команду за межі України намагалися представники генерального консульства Росії під прикриттям свого імунітету.

6 квітня Херсонський міський суд узяв під варту до 31 травня капітана судна «Норд» із окупованої Керчі Володимира Горбенка з правом внесення 35 240 гривень застави. Пізніше адвокат повідомив, що за моряка внесли заставу, його мають звільнити з-під варти після Великодніх свят, у вівторок, 10 квітня.

Також 6 квітня Приморський районний суд Маріуполя оштрафував вісьмох членів екіпажу.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в окупованому українському Криму, з 10 людьми на борту, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська. Пізніше суд арештував судно.