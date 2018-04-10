Порошенко проводить переговори з Меркель

Президент України Петро Порошенко 10 квітня в Берліні проводить переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Про це в мережі Twitter повідомив речник голови української держави Святослав Цеголко.

Цій розмові передувало спілкування Порошенка з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини 9 квітня. В програмі перебування президента України в Берліні, крім зустрічей із Меркель та Маасом, є двосторонні переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

1 квітня в Адміністрації президента повідомляли, що Порошенко планує обговорити з Меркель та іншими німецькими високопосадовцями питання запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 9 квітня говорила, зокрема, про становище на сході України і необхідність виконати мінські домовленості про врегулювання в регіоні.

Німецький політик, член Соціал-демократичної партії Гайко Маас є міністром закордонних справ Німеччини менш як місяць. Він був призначений на цю посаду 14 березня – після завершення багатомісячних переговорів про формування владної коаліції.