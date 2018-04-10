Мінсоцполітики: вже призначені спецпенсії перераховуватися не будуть

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що в Україні скасували призначення усіх спецпенсій, крім військових, а вже призначені спецпенсії перераховувати не будуть.

«Ми говоримо про принципове скасування усіх спецпенсій. Разом з тим, є люди, які отримують вже призначені спеціальні пенсії, або мають право на їх призначення відповідно до перехідних положень закону. Для таких людей пенсії перераховуватися не будуть, і з часом вони самі перейдуть на єдині правила пенсійного забезпечення», – заступник міністра соцполітики України Микола Шамбір, якого цитує прес-служба міністерства.

Шамбір зауважив, що одним із результатів проведення пенсійної реформи стала ліквідація спецпенсій та призначення пенсійних виплат за одними правилами та єдиною для всіх прозорою формулою.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу. Зміни передбачають, зокрема, скасування спеціальних пенсії для високопосадовців, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.