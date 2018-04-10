Україна та Німеччина домовилися про спільний бізнес-форум – АП

Україна та Німеччина домовилися про спільний бізнес-форум, повідомили президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спілкування з журналістами в Берліні після завершення двосторонньої зустрічі, повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Ми дійсно досягли і з канцлером, і міністром закордонних справ домовленості щодо потужної урядової делегації Німеччини, яка має відвідати Україну найближчим часом. Проведення потужного бізнес-форуму, який сприятиме розширенню інвестицій», – сказав Порошенко.

Президент заявив, що між Україною та Німеччиною зріс товарообіг.

«Я можу сказати, що і я, і пані канцлер задоволені темпами зростання взаємної торгівлі – вона зросла більш, ніж на 20%», – розповів Порошенко.

23 серпня 2017 року посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що за перше півріччя 2017 року українсько-німецький товарообіг зріс до 3,2 мільярда євро. Він зазначав, що експорт України до Німеччини збільшився до 1 мільярда євро.