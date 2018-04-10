Меркель підтвердила можливу зустріч із Порошенком і Макроном без Путіна

Канцлер Німеччини Анґела Меркель підтвердила повідомлення, що керівники Німеччини, України і Франції можуть зустрітися у травні без президента Росії, яка є четвертим учасником так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, в німецькому місті Аахені.

При цьому, виступаючи на спільній прес-конференції в Берліні з президентом України Петром Порошенком, який прибув із візитом, вона додала, що в цьому разі не може йтися про «нормандський формат» зустрічі через відсутність на ній Володимира Путіна.

За її словами, в Аахені одночасно перебуватимуть вона сама, Петро Порошенко і президент Франції Емманюель Макрон, і їхня зустріч там можлива. Як сказала Меркель, учасники в такому разі обговорять подальші кроки щодо врегулювання на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який теж перебуває в Німеччині у складі української делегації, після зустрічі зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом заявив у твітері: «Зберемося в «нормандському форматі на рівні міністрів (ближчим) часом, якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх».

У Міністерстві закордонних справ Росії днями заявляли, що наразі зустрічей у повноцінному «нормандському форматі» не заплановано ні на якому рівні.

Про можливість зустрічі керівників трьох держав зі складу «нормандського формату» в Аахені із посиланням на «інформовані джерела в Києві», наближені до адміністрації президента і до МЗС України, повідомило 2 квітня російське видання «Коммерсант». У цьому місті у травні відбудеться традиційна церемонія вручення міжнародної премії імені Карла Великого, яку отримає Макрон, а Порошенко вже не вперше їздить на цю церемонію, написала газета. За словами видання, таким чином ітиметься фактично про зустріч у «нормандському форматі» без одного з його учасників, президента Росії.

Зустріч у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ чотирьох країн попередньо планувалася під час безпекової конференції в Мюнхені в лютому, але вона зірвалася через зміни планів кількох учасників.