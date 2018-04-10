Україні необхідно залучити 8 мільярдів доларів на зовнішніх ринках у 2018-2019 роках – СБ

У 2018 – 2019 роках Україні необхідно залучити 8 мільярдів доларів на зовнішніх ринках, повідомив у Києві провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Кхан.

«Україні на 2018 – 2019 роки знадобляться суттєві обсяги фінансування для обслуговування зовнішніх зобов'язань і покриття фіскального дефіциту. Це потребуватиме залучення близько 18 мільярдів доларів цього й наступного років, зокрема близько 8 мільярдів доларів – на зовнішніх ринках», – сказав Кхан.

Він заявив, що для України важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами.

За даними Світового банку, в 2018 році очікується зростання державного та гарантованого державою боргу до 75,1% ВВП України, після чого борг знизиться до 73,5% у 2019-му й до 68,4% – у 2020 році.

У січні Національний банк повідомив, що Україна має сплатити понад 16 мільярдів доларів за зовнішніми боргами.