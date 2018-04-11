Поліція кваліфікувала обстріл Авдіївки за статтею «теракт»

Поліція кваліфікувала нічний обстріл Авдіївки 11 квітня, внаслідок якого пошкоджені два домоволодіння, за частиною 2 статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

«Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався о 20:00 та не вщухав до 5-ї години ранку. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Лермонтова. Осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків, вибуховими хвилями вибиті вікна. На щастя, мешканці будинків не постраждали», – ідеться в повідомленні.

Раніше про обстріл старої частини Авдіївки повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.



У зоні бойових дій на Донбасі за добу 10 квітня підтримувані Росією бойовики майже вдвічі, до 64, збільшили кількість обстрілів, вказав штаб української воєнної операції. В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 10 квітня не наводили, але звинувачують українських військових в денному обстрілі околиць Донецька, з яким межує Авдіївка.