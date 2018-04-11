Зниклі напередодні жителі Луганщини підірвалися на автомобілі – прокуратура

Зниклі напередодні четверо цивільних жителів Луганської області підірвалися на автомобілі, повідомила прес-служба прокуратури області. За даними правоохоронців, усі вони загинули.

За словами прокурорів, четверо мешканців Станично-Луганського району автомобілем виїхали у напрямку річки Сіверський Донець, яка розташована в цьому районі поблизу лінії зіткнення.

За попередніми даними, автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Правоохоронці кваліфікують інцидент як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

10 квітня штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що на Луганщині розшукують чотирьох цивільних. Інформація про їхнє зникнення надійшла до оперативної групи Національної поліції 9 квітня.