Суд скасував відмову слідчого ГПУ визнати Розенблата потерпілим

Печерський районний суд Києва скасував відмову слідчого Генпрокуратури про визнання народного депутата України Борислава Розенблата потерпілим.

Згідно з ухвалою, суд також зобов’язав посадовців ГПУ «вчинити дії відповідно до статті 55 (Потерпілий) КПК України» за заявою Розенблата.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Адвокат депутата Олексій Шевчук агентству «Інтерфакс-Україна» заявив, що суд визнав Борислава Розенблата потерпілим в кримінальному провадженні про провокацію щодо нього хабара співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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У серпні 2017 року у ЗМІ з’явилося повідомлення, що депутат Максим Поляков, який, як і Розенблат, є фігурантом «бурштинової справи», перебуває в статусі потерпілого у кримінальному провадженні щодо провокації підкупу НАБУ. Тоді Печерський суд спростував повідомлення про надання Полякову статусу потерпілого.

У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислава Розенблата і Максима Полякова.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.