Порошенко: необхідно розробити механізм з протидії втручанню Росії у вибори

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність розробки механізму міжнародної співпраці з протидії втручання Росії у вибори.

«У найближчі два роки в західних країнах пройде близько 20 виборчих кампаній. Наприклад, вибори до Європейського парламенту, які матимуть вплив на майбутній склад Європейської комісії. Або президентські і парламентські вибори в Україні, Молдові, Литві», – сказав президент, виступаючи на 11-му Київському безпековому форумі.

На наступний, 2019, рік в Україні заплановані президентські вибори.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах американського президента в 2016 році. Мюллер з’ясовує, чи мала місце змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.

Крім того, Захід звинувачує Росію у причетності до низки кібератак. Москва ці звинувачення відкидає.