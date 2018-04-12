ГПУ про обшуки в «Укрзалізниці»: справа стосується ремонту дизель-поїздів

У Генпрокуратурі пояснили, що обшук в «Укрзалізниці» проводили в рамках кримінального провадження щодо заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, у рамках справи вже повідомлено про підозру 14 службовим особам, зокрема 3 особам керівного складу департаментів ПАТ «Укрзалізниця».

За даними слідства, керівники «Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу» (ДТРЗ) за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця», керівництва «Укрзалізниці» із залученням фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів не проводилось, склали й видали завідомо неправдиві офіційні документи щодо нібито модернізації цих дизельних двигунів.

У ГПУ стверджують, що це стало підставою для перерахування понад 70 мільйонів гривень із рахунків «Укрзалізниці» на рахунки «ДТРЗ», а у подальшому – фіктивним підприємствам.

Слідчі Генеральної прокуратури України спільно з СБУ зранку 12 квітня проводили обшук у центральному офісі публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця».

У свою чергу, «Укрзалізниця» заявила, що керівництво підприємства сприяє проведенню слідчих дій у головному офісі компанії.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник вантажів і пасажирів. За повідомленням на сайті компанії, вона забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись залізницям Китаю, Росії та Індії.