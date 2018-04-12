Зі школи на Донеччині евакуювали учнів через знайдену на подвір'ї гранату – поліція  

Зі школи на Донеччині евакуювали учнів через знайдену на подвір’ї гранату, повідомила прес-служба поліції регіону.

«На небезпечний предмети випадково натрапила працівниця школи, яка прибирала надворі сміття… Поліцейські оточили територію та обмежили доступ до підозрілого предмета. Дітей відвели до безпечного місця, а вибухонебезпечну знахідку вилучили», – розповіли правоохоронці.

За словами поліцейських, пізніше виявилося, що граната не має заряду.

Правоохоронці зазначили, що обстежили шкільні приміщення та прилеглу територію, однак більше загроз не виявили.

Від 2014 року на частині Донецької й Луганської областей триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.