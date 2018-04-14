Росія: жителі Підмосков’я вийшли на акції проти сміттєвих полігонів

У Росії жителі кількох міст Підмосков’я 14 квітня вийшли на акції проти звалищ і заводів для спалювання сміття. Заявки на мітинги подали у Волоколамську, Дмитрові, Клині, Красноармійську, Сергієвому Посаді та інших містах і селищах, жителі яких скаржаться на проблеми зі здоров’ям через сміттєві полігони.

Один із найбільших мітингів відбувся у Волоколамську. Його жителі вже кілька місяців проводять акції проти сміттєвого полігону «Ядрово». Протести посилилися в кінці березня, після того, як від викидів звалищного газу постраждали десятки людей, зокрема діти.

У міністерстві екології та природокористування Московської області Росії повідомили про закриття так званої «старої карти» полігону «Ядрово». Чиновники наголосили, що про ліквідацію звалища не йдеться, але сміття там тепер будуть звозити на «нову карту». Як від цього зміниться екологічна ситуація – у відомстві не уточнюють.

Учасники сьогоднішньої акції вимагають повного закриття полігону. У заходах взяли участь понад тисяча людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перед учасниками мітингу виступив мер Волоколамська Петро Лазарев. Він також наполягає на повній ліквідації полігону і пропонує створити громадську раду для вирішення цієї проблеми. У розмові з Радіо Свобода він заявив, що жителі Волоколамська продовжать боротися за повне закриття полігону.

Напередодні у Лазарева пройшли обшуки. Він пов’язує їх з погрозами, які надходили від керівництва у зв’язку з полігоном. Кілька активістів, які підтримали протест, зараз перебувають під арештом.

Після мітингу у Волоколамську поліція зупинила машину з активістами «Лівого фронту». Координатор руху Сергій Удальцов повідомляє, що затримали п'ятьох осіб.

У Серпухові, де сьогодні пройшов узгоджений мітинг, вранці також затримали активіста «Лівого блоку» Станіслава Кирюшкина. Його соратники пов'язують дії поліції з акцією проти місцевого сміттєвого полігону «Лісова». Минулого тижня суд постановив закрити звалище, але в місцевій адміністрації вважають, що це тимчасове рішення.

На кількох акціях, що відбулися 14 квітня, виступили представники місцевої влади, які пообіцяли вирішити проблему переробки сміття. При цьому в низці міст паралельно з мітингами проходили оголошені владою суботники і паради комунальної техніки. Організатори акцій проти звалищ вважають, що чиновники хочуть таким чином відвернути увагу від протестів.