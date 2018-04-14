Один український військовий поранений 14 квітня на Донбасі – штаб

Один український військовий поранений 14 квітня під час виконання бойових завдань у зоні конфлікту на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції. Дані наведені станом на 18:00.

За повідомленням, пораненого військового доправили до лікарні і надали необхідну допомогу.

У штабі повідомили, що режим тиші вдень 14 квітня не дотримувався: підтримувані Росією бойовики порушували його 28 разів.

За повідомленням, обстріли здійснювалися і на Донецькому, і на Луганському напрямках, зокрема із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії, гранатометів і великокаліберних кулеметів, з озброєння БМП, зенітної установки, стрілецької зброї. Вівся також снайперський вогонь, додають військові.

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» про обстріли 14 квітня на своїх сайтах не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Перед цим чергові «режими тиші» на Донбасі мали діяти від 23 грудня 2017 року, а також від 5 березня 2018 року. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.