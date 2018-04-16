Опитування: майже 90% росіян не готові брати участь у протестах

86 відсотків росіян не хочуть брати участь у протестних акціях на захист своїх соціальних прав, свідчать дані опитування російського «Левада-центру», оприлюдненого 16 квітня.

За опитуванням, на мітинги готові вийти лише вісім відсотків респондентів.

При цьому 75 відсотків опитаних вважають протести у зв’язку з падінням рівня життя малоймовірними. 17 відсотків вважають, що подібні акції можливі. У грудні цей показник становив 70 і 23 відсотки відповідно.

У протестних акціях із політичними вимогами відмовилися брати участь 88 відсотків опитаних. Згідно з опитуванням соціологів, у них готові взяти участь лише 6 відсотків респондентів, а цілком можливими їх вважають 12 відсотків.

Майже 90 відсотків росіян повідомили соціологам, що не помічали в своїх містах протестних акцій в останні 3-4 місяці. Чотири відсотки розповіли, що дізналися про ці акції з місцевих ЗМІ, а один відсоток – про те, що брали в них участь.

За останні два місяці в російських регіонах відбулися кілька великих мітингів. У підмосковному Волоколамську проходять масові мітинги проти сміттєвого полігону «Ядрово». У Кемерові після пожежі в торговому центрі, жертвами якої стали 64 людини, на стихійний мітинг зібралися кілька тисяч жителів. У Єкатеринбурзі 2 квітня відбулася акція проти скасування виборів мера міста. На неї прийшли близько восьми тисяч осіб. На цих акціях звучали вимоги про відставку влади.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International відзначає, що за останні роки російська влада значно розширили свій «репресивний арсенал» у боротьбі з демонстраціями.