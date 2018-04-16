Бій Усика у фіналі боксерської Суперсерії відклали через травму українця – організатори  

Бій українського боксера Олександра Усика з росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) відклали через травму українця, повідомляють організатори турніру.
За їхніми словами, Усик отримав легку травму ліктя. У WBSS розповіли, що наразі організатори працюють, щоб визначити нову дату поєдинку.
Фінал був запланований на 11 травня 2018 року, він мав відбутися в місті Джидда в Саудівській Аравії.
27 січня Усик переміг Майріса Брієдіса з Латвії й вийшов до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Бій тривав усі 12 раундів. За їхніми результатами, один суддя побачив нічию, 114:114, двоє інших перемогу Усика – 115:113. Українець тоді здобув титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBC (цей пояс належав Брієдісу). До цього Усик мав титул за версією WBO.
Наразі українець наразі переміг у всіх своїх 14 боях на професіональному ринзі.
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