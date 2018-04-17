Макрон: допустити розвороту Балкан у бік Росії чи Туреччини не можна

Країни Західних Балкан повинні одного дня приєднатися до Євросоюзу, бо не можна допустити, щоб ці європейські держави опинилися в сфері впливу Росії чи Туреччини, заявляє президент Франції Еманюель Макрон.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Макрон сказав про це 17 квітня, виступаючи у Страсбурзі на сесії Європарламенту із промовою на тему майбутнього Європейської співдружності.

Водночас лідер Франції зазначив, що про розширення Євросоюзу не може йтися доти, поки він не почне ефективно і злагоджено функціонувати та не позбудеться нинішніх криз.

«Я не хочу бачити Балкани, які розвертаються в бік Туреччини чи Росії. Але водночас, я не хочу Євросоюзу, який з труднощами функціонує в складі 28-ми, а завтра – 27-ми країн-членів. Я не бажаю, щоб співдружність вирішила зрости до 32 держав, зберігаючи ті ж правила, якими вона керується сьогодні. Цього допустити не можна», – заявив Макрон.

Він запевнив, що дасть свою згоду на розширення ЄС тільки тоді, коли буде здійснене євроінтеграційне «поглиблення і реформування Європейського союзу».

Водночас Макрон наголосив, що дати цим країнам реальну перспективу і гарантувати їм майбутнє приєднання до європейського блоку є «питанням вирішальним і засадничим».

Минулого місяця помічник державного секретаря США з європейських та євразійських питань Уесс Мітчелл заявив про збільшення «деструктивної ролі Москви» на Балканах, чим Росія підриває демократію в регіоні.

Перед цим головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті попередив, що Балкани стикаються зі зростанням як прихованого, так і відкритого тиску з боку Росії, і що Вашингтону й НАТО треба зробити все, щоб не допустити дестабілізації регіону.

Росія, як і раніше, має сильні військові і культурні зв’язки з Сербією і виступала минулого року проти вступу Чорногорії в НАТО.

Чорногорська влада також заявляла, що російські спецслужби організували спробу перевороту в країні 2016 року напередодні вступу в НАТО. Кремль ці заяви відкидав.