Київрада визначила вивезення твердих побутових відходів окремою комунальною послугою

Київська міська рада визначила вивезення твердих побутових відходів окремою комунальною послугою. За відповідне рішення проголосували 75 депутатів Київради.

Депутати доповнили перелік житлово-комунальних послуг у житловому фонді Києва, затверджений рішенням Київради 8 листопада 2017 року, пунктом «Послуга з вивезення побутових відходів».

За словами доповідача з цього питання, заступника голови КМДА Петра Пентелеєва, рішення не передбачає підвищення тарифів.

«Тарифна політика як така не змінюється. Тобто виокремлюється із вартості житлово-комунальних послуг послуга на вивезення сміття… На сьогодні вивезення сміття оплачується по квадратурі, як за квадратний метр, при тому що продукується сміття людьми – кількістю осіб, які зареєстровані в помешканні. Необхідно розраховувати і вартість послуги на поводження з відходами з урахуванням цього», – сказав Пентелєєв.

Компанія, що буде надавати послуги з вивезення сміття, може обиратися на конкурсній основі.

За даними Державної служби статистики, станом на кінець лютого 2018 року заборгованість населення України за комунальні послуги становила близько 40,6 мільярда гривень, зокрема за вивезення побутових відходів – 0,4 мільярда гривень.