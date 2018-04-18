Асоціація боротьби: Мінспорту скасувало наказ про заборону на участь у змаганнях у Росії

Міністерство спорту України скасувало наказ про заборону на участь у змаганнях у Росії, повідомила Асоціація спортивної боротьби України.

Організація оприлюднила наказ міністра спорту Ігоря Жданова від 11 квітня, який і скасовує заборону. Водночас згідно з документом міністерство рекомендує українським спортивним федераціям «утриматись від участі в спортивних заходах на території Російської Федерації».

Відповідно до оприлюдненого наказу, міністр заборонив фінансувати за кошти державного бюджету проведення навчально-тренувальних зборів на території Росії та участь членів національних збірних команд України в змаганнях у Росії.

14 березня Жданов заявив, що підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії. Остання визнана Україною країною-агресором.