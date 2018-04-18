«Динамо» й «Шахтар» зустрінуться в фіналі Кубка України

Київське «Динамо» й донецький «Шахтар» зустрінуться в фіналі Кубка України з футболу.

У півфінальному матчі «Динамо» перемогло «Дніпро-1» з Дніпра з рахунком 4:1. За киян забивали Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін та Беньямін Вербич. Єдиний гол за «Дніпро-1» забив Ігор Когут.

«Шахтар», зі свого боку, переміг футбольний клуб «Маріуполь» (5:1). У складі «гірників» дубль оформив Тайсон, ще по одному голу забили Марлос, Оларенважу Кайоде та Іван Петряк. У «Маріуполі» м’ячем відзначився Ігор Тищенко.

Фінал Кубка України з футболу має відбутися 9 травня на «Дніпро-Арені» в Дніпрі.