Трамп: нові санкції щодо Росії будуть запроваджені, коли «заслуговуватимуть на це»

Президент США Дональд Трамп 18 квітня заявив, що накладе нові санкції на Москву «настільки швидко, наскільки вони заслуговуватимуть на це». Жодних конкретних заяв щодо термінів запровадження обмежень під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе американський лідер не зробив.

«Щодо Росії ніхто не був жорсткіший, ніж Дональд Трамп», – сказав президент США, вказавши на збільшення витрат НАТО та військовий удар західних союзників поСирії, яка є союзником Росії.

Раніше цього тижня посол США в ООН Ніккі Гейлі не погодилася з версією головного економічного радника Трампа, нібито вона щось поплутала в питанні щодо можливих нових санкцій проти Росії.

Президент США Дональд Трамп 16 квітня розпорядився відкласти запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Про це з посиланням на обізнаних із ситуацією людей повідомило видання The Washington Post.

За даними видання, Трамп зустрівся зі своїми радниками з національної безпеки і висловив невдоволення тим, що інформація про нові санкції стала публічною. Він пояснив, що має намір пригальмувати запровадження обмежень, оскільки сам ще недостатньо їх вивчив.

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі повідомляла 15 квітня в ефірі телеканалу CBS, що вже найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Асада в Сирії.