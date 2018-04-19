В Україні завтра очікуються до 18 градусів тепла – синоптик

В Україні завтра, 20 квітня, очікується 13-18 градусів тепла, дощі прогнозують лише на сході країни.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у Києві завтра без опадів, 16 градусів тепла, а 21 квітня – очікується 23 градусів.

«21 квітня відбудеться суттєвий стрибок температури вгору, +20+26 градусів, у східній частині свіжіше повітря, +12+17 градусів. Субота в Україні повсюди буде сонячною та сухою», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Укргідрометцентру, 20 квітня в Україні у східній частині, вночі місцями і у центральних областях та в Приазов'ї невеликий дощ, на решті території – без опадів.