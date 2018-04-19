МЗС Росії припускає припинення авіасполучення з США

У Міністерстві закордонних справ Росії не виключають припинення авіаційного сполучення з США через труднощі з отриманням американських віз.

«Ситуація з видачею американських віз в Росії вкрай гнітюча. Офіційний термін очікування візової співбесіди, який у серпні 2017 року був збільшений до 85 днів, нещодавно розтягнули до 250 днів, тобто 8 місяців. Іншими словами, звертатися за візами стає безглуздо», – йдеться у заяві МЗС Російської Федерації.

Москва звинувачує Вашингтон у «свідомій навмисній візовій блокаді як додаткового важелю тиску».

«Уже навіть не можна виключити, що наші країни залишаться без авіаційного сполучення. «Аерофлот», який єдиний здійснює регулярні рейси між Росією і США, може бути змушений їх припинити, адже екіпажі відчувають зростаючі труднощі з отриманням американських віз», – заявили в МЗС.

Американська сторона наразі цю заяву Москви не коментувала.

Відносини між Москвою та Заходом нині перебувають на мінімальному рівні, який не спостерігався від часів Холодної війни. Вони погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, стала підтримувати сепаратистів на Донбасі. Захід також не сприймає підтримку Москвою режиму Асада в семирічній громадянській війні в Сирії і обурений роллю Росії в отруєнні в Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

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Наприкінці березня президент США Дональд Трамп наказав вислати «десятки російських офіцерів розвідки» через отруєння в Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля – 48 дипломатів російських представництв та 12 осіб із ООН. Крім того, Вашингтон вирішив закрити російське консульство в Сіетлі.