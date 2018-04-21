Генсекретар ООН вітає рішення Пхеньяна припинити ядерні випробування

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш вітає рішення Пхеньяна припинити ядерні випробування і запуски міжконтинентальних ракет, це відкриває мирний шлях до денуклеаризації Корейського півострова.

«І це також доводить, що дипломатія – це шлях вирішення конфліктів: не війна», – сказав генсекретар ООН.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна заморозить випробування ядерної зброї та балістичних ракет і закриє полігон ядерних випробувань, повідомило інформагентство Yonhap (Південна Корея),

У 2017 році КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти. У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня 2017 року організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежують для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.