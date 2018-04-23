Кінофестиваль «Молодість» оголосив перших учасників

Організатори кінофестивалю «Молодість» оголосили перших учасників.

Серед семи фільмів міжнародного конкурсу:

«Антена» (режисер Арік Ротстейн, Ізраїль, 2016 рік);

«Опіка» (режисер Ксав’є Легран, Франція, 2017-й);

«Я не відьма» (режисер Рунґано Ніоні, Велика Британія, Франція, Німеччина 2017-й);

«Страшна мати» (режисер Ана Урушадзе, Грузія, Естонія, 2017-й);

«Тиха ніч» (режисер Пьотр Домалєвський, Польща, 2017-й);

«Спадкоємиці» (режисер Марсело Мартінессі, Парагвай, Німеччина, Уругвай, Бразилія, Норвегія, Франція, 2018-й);

«Зимові брати» (режисер Глинур Палмасон, Данія, Ісландія, 2017-й).

До національного конкурсу потрапила 21 картина:

«Щасливі роки» (режисери Світлана Шимко, Галина Ярманова, 2018);

«Поза зоною», (режисер Нікон Романченко, 2018);

«Маніяк», (режисер Антон Сомін, 2017);

«Сильні духом», (режисер В'ячеслав Бігун, 2018);

«dendro dreams», (режисери Тета Цибульник, Еліас Парвулеско, 2018);

«Ніч з Наталею», (режисер Андрій Бондаренко, 2017);

«Гойдалки», (режисер Валерія Сочивець, 2017);

«Що якщо», (режисер Віра Яковенко, 2018);

«Слово», (режисер Ігор Висневський, 2017);

«Новий рік у сімейному колі», (режисер Максим Наконечний, 2018);

«Урок риболовлі», (режисер Кирил Жеков, 2018);

«Miqlar», (режисер Агмеді-Ернес Сарихаліл, 2017);

«Державна установа», (режисери Ярема Малащук, Роман Хімей, 2017);

«Київська історія», (режисер Михайло Маслобойщиков, 2017);

«Анахата», (режисер Рита Кузьмина, 2017);

«Інтербачення-Львів», (режисер Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Еліас Парвулеско, 2018);

«Штангіст», (режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, 2018);

«Ворони летіли», (режисер Даниїл Міліковський, 2018);

«Камалока», (режисер Ярослав Коротков, 2018);

«Мілена», (режисер Олександр Фразе-Фразенко, 2017);

«Казки. Неопубл.», (режисер Руслан Арітович, 2018).

47-й кінофестиваль «Молодість» відбуватиметься із 27 травня по 3 червня 2018 року. Він був започаткований у 1970 році.