МЗС України вимагає від Росії повідомити причини затримання харків’янина Стешенка

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії повідомити причини затримання харків’янина Олександра Стешенка, заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«У зв’язку із затриманням Олександра Стешенка при в’їзді до окупованого Криму надіслали ноту Росії з вимогою повідомити причини затримання і місце його перебування», – написала Беца у Twitter.

За даними проекту «Крим SOS», 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску «Чонгар» під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські правоохоронці на «Чонгарі» «засумнівалися в його схожості з фото в паспорті». З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.